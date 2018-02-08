Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bıçaklı kavga, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Bıçaklı kavga, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

’ın Çayırbağ kasabasında iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 17:15
Bıçaklı kavga, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Olay bugün öğle saatlerinde Çayırbağ kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kasabada iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki gurup arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada Mustafa Şenol (25), Hüseyin Karataş (48) ve Sercan Toğuşlu (18) yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Şenol, yakınlarının kendi imkanlarıyla Devlet Hastanesi'ne getirilirken burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şenol'un ölüm haberini alan yakınları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelirken, burada kavganın tekrar başladığı ve polis ekiplerinin müdahalesiyle bastırıldığı öğrenildi.

Diğer yaralı Hüseyin Karataş ve Sercan Toğuşlu'nun tedavisinin sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili Çayırbağ kasabasında geniş çaplı önlem alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bıçaklı kavga, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN