Alevli gece

Kastamonu'da bir köydeki marangoz atölyesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Bir kadının öldüğü yangında 7 ev küle döndü. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangın ise 5 saat süren çalışmaların ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kastamonu'nun Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özboyu köyünde Hakkı Kansız'a ait evin altında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevrede bulunan 7 eve daha sıçradı. Evler küle dönerken, kendisinden haber alınamayan Döndü Kansız (85) için arama çalışmaları başlatıldı. Yangın sırasında yaralanan 8 kişi Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Aramalar sonucunda yaşlı kadına ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Kemik parçaları Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasının çatısında önceki akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden 24 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuldu. Yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında fabrikada büyük hasar oluştu, kullanılamaz hale geldi. Fabrikanın yanında bulunan kimyasal madde tanklarının boş olması olası bir faciayı önledi.