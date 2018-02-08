Hunca’nın villa davası

İşadamı Adnan Hunca
'nın (92) geçen yıl ölümünün ardından Hunca Kozmetik'te patlak veren miras kavgası sürüyor. İşadamının anneleri farklı olan kızları Gonca Kalaonra
ile Hunca Toyer, erkek kardeşleri Hunç Hunçer Hunca
ve Tunçer Hunca ile Tunçer Hunca'nın boşandığı Zeynep Hunca'ya "tapu iptal ve tescil" davası açmış, paylarına düşen hissenin ya da paranın ödenmesini istemişti. Kız kardeşlerin açtığı davanın reddini isteyen Hunca Kozmetik'in patronu Hunç Hunçer Hunca, davaya verdiği cevapta Sarıyer Bahçeköy'deki 2 bin 585 metrekarelik iki katlı villa ile iki taşınmazın babalarından bağış yoluyla değil bizzat bedeli ödenerek satın alındığını iddia etti. Hunca, "Babamızın kız evlatlarını ayırma gibi bir amacı yoktur.
Taşınmazın yarı hissesi bana ve diğer davalı kardeşim Tunçer Hunca'ya 27 yıl önce bedeli ödenerek satışla devredilmiştir. Satış yapıldığında davacılardan Gonca Kalaonra'ndan haberimiz yoktur" dedi. Diğer davalı kardeş Tunçer Hunca da "Villanın yarısı şu an Zeynep Hunca ile Hunç Hunçer Tunca'ya ait" diye konuştu. Davacılardan Gonca Kalaonra ise babası Adnan Hunca'yla soy bağının 1975'te kurulduğunu, villanın bu tarihten tam 15 yıl sonra davalı iki erkek kardeşe bağış yoluyla devrinin yapıldığını iddia etti. Dava konusu villa ise internette 3 milyon 250 bin dolara (13.3 milyon lira) satışa çıkarıldı. Villanın satışa çıkarıldığını ve davalıların villayı satmak için acele ettiklerini belirten Kalaonra'nın avukatı, villaya satışının engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerektiğini öne sürdü.