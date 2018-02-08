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'da bugün bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.- takımları arasında oynanacak olan futbol müsabakası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 12:10
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş. - takımları arasında oynanacak olan futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır.

Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat
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