İstanbul’da iş çıkışı trafiğe dikkat!

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağmur yağışı yer yer aralıklarla devam ediyor. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınarak kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Akşam saatlerine doğru İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İş çıkışı ve ilerleyen saatlere doğru trafiğin dahada yoğun olabileceği belirtilerek özellikle D-100 Cevizlibağ mevkiinde trafiğin yoğun olabileceğinden sürücülere alternatif yolları kullanması belirtildi.

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