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’da trafiğe dikkat!

'da öğlen saatlerinden sonra etkisini gösteren hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'un bazı noktalarında an itibari ile sıkışıklığı gözüküyor. İş çıkış saatine doğru trafiğin daha yoğun olacağını belirten yetkililer vatandaşları mağdur olmamaları konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 17:46
İstanbul’da iş çıkışı trafiğe dikkat!

'da öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmur yağışı yer yer aralıklarla devam ediyor. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınarak kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Akşam saatlerine doğru İstanbul'un bazı noktalarında yoğunluğu yaşanıyor. ve ilerleyen saatlere doğru trafiğin dahada yoğun olabileceği belirtilerek özellikle D-100 Cevizlibağ mevkiinde trafiğin yoğun olabileceğinden sürücülere alternatif yolları kullanması belirtildi.

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İstanbul’da iş çıkışı trafiğe dikkat!
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