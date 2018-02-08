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'da dünyasına operasyon

'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 14:47
İstanbul'da yeraltı dünyasına operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

18 ADRESE BASKIN

Çalışmalarda, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 71 mermi ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Örgüte üye olmak", "Yağma", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da yeraltı dünyasına operasyon
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