İzmir’den Amerika’ya kargoyla pişmiş köfte

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 49 yıldır müşterilerine hizmet veren Hurşit Ciritoğlu'nun köfteleri sınırları aştı. Şehir dışından onlarca kişiye hazırladığı köfteleri gönderen Ciritoğlu, Amerika'nın yanı sıra Almanya, Avusturya gibi ülkelere de pişmiş şekilde kargoyla köfte gönderiyor.

60 METREKARE DÜKKANI DOLUP TAŞIYOR

Sabah 8.30'da mesaiye başlayan, 6 saat açık kalan ve 60 metrekare dükkanında müşterilerin yoğun talebine yetişmeye çalıştıklarını belirten Hurşit Ciritoğlu, stok ürün bulundurmadan, bir gün önceden hazırladıkları köfteleri taze bir şekilde servis ettiklerini söyledi.