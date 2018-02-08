Kadıköy’de halk otobüsü ve ticari taksi çarpıştı

Kaza, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Velibey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Akbaş yönetimindeki 34 ED 3723 plakalı halk otobüsü Kadıköy istikametinde seyrettiği sırada Kartal istikametinde seyreden Baki Uzun yönetimindeki 34 THV 28 plakalı ticari taksi dönüş almak istedi. Taksinin bir anda otobüsün önüne dönmesi sonucu iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan Nuri Sey isimli yolcu kafasını demire çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuya ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otobüsün sokağa girme anı kameralara yansıdı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

SABAH SAATLERİNDE İKİ KAZA DAHA YAŞANDI

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'ndeki ilk kaza saat saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patlayan yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı.

TIR durağı parçaladı, hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı!

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA



Yaklaşık 2 saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.