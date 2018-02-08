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Kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 1 ölü

'nın Kulu ilçesinde, kamyonla çarpışıp, takla atan otomobilin sürücüsü (68), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 11:31
Kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 1 ölü
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kulu- Karacadağ Mahallesi yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Karacadağ Mahallesi'nden Kulu kent merkezine giden yönetimindeki 42 BTA 69 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serkan Köylüoğlu'nun (40) kullandığı Kulu Belediyesi'ne ait 42 GB 981 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, takla atarken, kamyon da şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Sertel, sağlık görevlilerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Serkan Köylüoğlu ise yaşadığı şok nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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