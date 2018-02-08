Karısını sokak ortasında boğazını keserek öldürdü

İstanbul Mecidiköy'de tekstil atölyesinde çalışan Ali Karal
(51), boşanmak üzere olduğu 3 çocuğunun annesi eşi Leyla Karal
'ın (38) boğazını keserek öldürdü. İddiaya göre olay şöyle gelişti. Leyla Karal'ın kız kardeşi, yaklaşık 10 gün önce çiftin evinde kalmaya başladı. Eşi Leyla Karal işyerine gidince evde baldızıyla kalan Ali Karal, baldızına ilişki teklifinde bulundu. Teklifi reddeden Leyla Karal'ın kardeşi durumu ablasına anlattı. Önce anlatılanlara inanmayan Karal, telefonunun ses kayıt uygulamasını açıp kardeşinin odasına bıraktı. Diyalogları duyan genç kadın kocasını evden kovdu. Günlerdir işyerinde ve sokakta kalan Ali Karal dün sabah karısının yolunu kesti. Çıkan tartışmanın ardından Ali Karal caddede yürüyen insanların gözü önünde karısının boğazını keserek öldürdü.