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Kocası tarafından katledilen kadının cenazesi ’ya gönderildi

Şişli’de yol ortasında kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi, Kurumunda yapılan işlemlerin ardından ’ya gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 12:48
Şişli Mecidiyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde manavdan dönen Leyla K., boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Maktülün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kurumuna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze, yarın defnedilmek üzere 'ya gönderildi. Leyla K.'nın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarını tutamadı.

"KOCASI YOLUN ORTASINDA YAKALAYIP ÖLDÜRMÜŞ"

Kocası tarafından öldürülen Leyla K.'nın teyzesi Nimet Bulut, "Dün duyduk. Duyar duymaz İzmir'den geldik. Bizim de fazla bir bilgimiz yok. Kocası yolun ortasında yakalayıp öldürmüş. Boğazını keserek öldürmüş. Cenaze Adana'ya gidiyor" dedi.
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Kocası tarafından katledilen kadının cenazesi Adana’ya gönderildi
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