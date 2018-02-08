Kocası tarafından katledilen kadının cenazesi Adana’ya gönderildi

Şişli Mecidiyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde manavdan dönen Leyla K., boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Maktülün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumuna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze, yarın defnedilmek üzere Adana
'ya gönderildi. Leyla K.'nın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarını tutamadı. "KOCASI YOLUN ORTASINDA YAKALAYIP ÖLDÜRMÜŞ"
Kocası tarafından öldürülen Leyla K.'nın teyzesi Nimet Bulut, "Dün duyduk. Duyar duymaz İzmir'den geldik. Bizim de fazla bir bilgimiz yok. Kocası yolun ortasında yakalayıp öldürmüş. Boğazını keserek öldürmüş. Cenaze Adana'ya gidiyor" dedi.