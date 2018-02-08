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Namus savunması avukatı çıldırttı

Boşanma aşamasında olduğu eşi ’i geçen tek kurşunla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan , “7 yıldır başka birisiyle ilişkisi vardı. Birlikte tatile gittiler. Bana sadakatsizlik yaptı ” dedi. Selda Çelik’in ailesinin avukatı savunmaya “Sürekli namus i işlediğini belirtiyor. Bizden madalya bekliyor herhalde” diye isyan etti.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 12:11
Namus savunması avukatı çıldırttı

Sancaktepe'de, 14 Kasım'da, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi 35 yaşındaki jimnastik eğitmeni eşi 'i öldürmekle suçlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Muhasebeci önceki gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Adalet Sarayı 8'inci 'ndeki duruşmaya Selda Çelik'in ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da takip etti.

"7 YILLIK ÖFKEMİN SONUCU BU"

Duruşmada savunmasını yapan Ali Çelik şunları söyledi: "Eşimin 7 yıldır başka birisiyle ilişkisi vardı. Ayrı yaşadığımız dönemde o kişi ile tatile gitti. Son tartışmamızda kendisine onu o kişiyle gördüğümü dile getirdim. Aşırı derecede tartıştık. Bana sadakatsizlik yaptı. Eşim ağır küfür etti. Bu öfkeyle ateş ettim. 7 yıllık öfkemin sonucu bu olay meydana geldi."

"KIZIMIN BAŞKASIYLA İLİŞKİSİ YOKTU"

Selda Çelik'in annesi , kızının hamileyken sanığın önceden başkasıyla evlendiğini ve asker kaçağı olduğunu öğrendiğini söyledi. Mahizer Karadağ "Düzenli bir işi yoktu hep evdeydi. İnsanlar kapıma gelip 'Kızını nasıl bu adama verdin?' diyordu. Ayrıca kızımın başkasıyla ilişkisi yoktu" derken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Duruşma sırasında fenalaşan Mahizer Karadağ mahkeme salonundan çıkartıldı.

"YÜZÜNE KEZZAP ATARIM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Tanık olarak dinlenen Selda Çelik'in kardeşi Funda Karaçelik ise ablasının bir gün kendisi ile dertleşirken kocası hakkında, "Karabatak gibi, bir var bir yok." diyerek eve çok seyrek geldiğini ifade etti. Karaçelik ayrıca, "Ablam boşanmak istiyordu. Sanık ise ablamı, 'Boşanırsan yüzüne kezzap atarım' diye tehdit ediyordu. Ben ve ablam jimnastik eğitmeniydik. Kızı da jimnastik yapıyor. Türkiye birincisidir. O nedenle iş bakımından da sürekli beraberdik. Ama ablam içine kapanık birisi olduğu için evindeki sorunları bize fazla anlatmazdı" diye konuştu.

"KAHRAMAN EDASIYLA SAVUNMA YAPIYORLAR"

Mahkeme heyeti, sanık Ali Çelik'in tutukluluk halinin devamına ve otopsi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda dava avukatlarından ise, "Sürekli namus i işlediğini belirtiyor. Bizden madalya bekliyor herhalde. Kadın cinayetlerini işleyenler hep kahraman edasıyla savunma yapıyorlar." dedi. (Hürriyet)

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Namus savunması avukatı çıldırttı
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