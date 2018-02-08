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‘Patrona şaka yaptım’ diyen vurguncusu tutuklandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
‘Patrona şaka yaptım’ diyen Bitcoin vurguncusu tutuklandı
İstanbul'da çalıştığı ticareti yapan firmayı, üst düzey yöneticilerinin şifre bilgilerini ele geçirdikten sonra 1.3 milyon lira dolandıran dansçı A.D. "Patrona şaka yaptım" dedi.
Polis, firmanın şikayeti üzerine A.D. ve paraları banka hesaplarına aktardığı iki arkadaşını gözaltına aldı. Evinde 680 bin lira ele geçirilen A.D.'nin akrabası adına aldığı 500 bin liralık lüks cipe de el kondu. "Patrona şaka yaptım. Cipi de patrona hediye edecektim" diyen A.D.'nin evinde para bulununca "Hata yaptım. İki arkadaşımın suçu yok. Her şeyi ben yaptım" dediği öne sürüldü. A.D. tutuklanırken iki arkadaşı için 'Adli kontrol' kararı verildi.
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‘Patrona şaka yaptım’ diyen Bitcoin vurguncusu tutuklandı
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