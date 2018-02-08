‘Patrona şaka yaptım’ diyen Bitcoin vurguncusu tutuklandı

İstanbul'da çalıştığı Bitcoin
ticareti
yapan firmayı, üst
düzey yöneticilerinin
şifre bilgilerini ele geçirdikten
sonra 1.3 milyon
lira dolandıran dansçı
A.D. "Patrona şaka yaptım"
dedi.
Polis, firmanın şikayeti üzerine A.D. ve paraları banka hesaplarına aktardığı iki arkadaşını gözaltına aldı. Evinde 680 bin lira ele geçirilen A.D.'nin akrabası adına aldığı 500 bin liralık lüks cipe de el kondu. "Patrona şaka yaptım. Cipi de patrona hediye edecektim" diyen A.D.'nin evinde para bulununca "Hata yaptım. İki arkadaşımın suçu yok. Her şeyi ben yaptım" dediği öne sürüldü. A.D. tutuklanırken iki arkadaşı için 'Adli kontrol' kararı verildi.