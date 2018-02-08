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Sokak ortasında karısının boğazını kesen cani tutuklandı

Mecidiyeköy’de boşanmak üzere olduğu eşinin boğazını sokak ortasında keserek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 17:26
Sokak ortasında karısının boğazını kesen cani tutuklandı

Şişli Mecidiyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, manavdan dönen Leyla K.l boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramıştı. Ali K., sokak ortasında eşinin boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim olmuştu. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıkça sorgulandı. Sorgusunda pişman olduğunu kaydeden Ali K.'nın, "Evde zaman zaman tartışmalar yaşıyorduk. Eşim boşanma davası açmıştı. Bir haftadır ayrı yaşıyorduk" dediği öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ali K., planlayarak kasten öldürme suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sokak ortasında karısının boğazını kesen cani tutuklandı
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