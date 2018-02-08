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TIR durağı parçaladı, hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı

'de lastiği patladığı belirtilen TIR otobüs durağını çarptı. Aynı yerde bir süre sonra meydana gelen da ise hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 12:10
TIR durağı parçaladı, hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı

Kozyatağı Mahallesi'ndeki ilk saat saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patlayan yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı.

TIR durağı parçaladı, hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı!

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Yaklaşık 2 saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

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TIR durağı parçaladı, hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı
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