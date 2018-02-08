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Yolun karşısına geçmek isterken kazada hayatını kaybetti

'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 07:32 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 07:36
Yolun karşısına geçmek isterken kazada hayatını kaybetti

Kaza, 'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla U.(42) idaresindeki 34 UH 6839 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 31 yaşındaki Gökhan Tepebaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjün kenarına fırlayan Gökhan Tepebaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Gökhan Tepebaş'ın Tekkeköy Belediyesinde çalıştığı ve belediye başkanının da eski makam şoförü olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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