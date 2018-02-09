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10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 12 kez bıçaklayarak katleden Nezir T.'nİn yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 14:57
10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

Nezir T., "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" dedi. Yiğitcan'ın annesi Neriman T. ise geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın olay günü ceza ehliyetinin olup olmadığını tespit edilmesine karar verdi.

İstanbul 16. 'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir T. getirildi. Öldürülen Yiğitcan'ın annesi Neriman T. ise duruşmaya katılmadı. Neriman T.'nun avukatı Esin Yeşilırmak, müvekkilinin geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığın olmadığı bir celsede ifade vermeyi talep etti.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir T., "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" dedi.

"ANNEMİ BİRİYLE ÇIPLAK GÖRDÜM"

Hakim karşısına çıkan Nezir T., ilk verdiği ifadede ise "Yiğitcan bana, 'Baba tuvalete kalktığımda annemi biriyle çıplak gördüm' dedi. Çılgına döndüm." demişti...

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10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı
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