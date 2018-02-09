8 Şubat Süper Loto sonuçları burada! MPİ Süper Loto bilet sorgulama...

Dün akşam gerçekleşen 8 Şubat Süper Loto sonuçlarında 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye üst üste ikinci kez devretti. 18, 20, 30, 46, 48 ve 49 numaralarının şanslı numaralara evrildiği çekilişte 5 bilen 46 kişi 12.502.75 TL'nin sahibi oldu. 4 bilen 2.831 kişi ise 218,05 TL'nin sahibi oldu. 3 bilen 61.493 kişi ise 17.35 TL kazandı. Bir sonraki Süper Loto çekilişi, 16 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan numaralar olarak; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54 sayıları göze çarpıyor. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53...

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.