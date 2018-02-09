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8 Şubat sonuçları burada! MPİ Süper Loto bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı belli oldu. Beş yüz otuz sekizincisi gerçekleştirilen MPİ Süper Loto sonuçları dün akşam Ankara'da çekildi. Geçen haftadan sonra bu hafta da devreden Süper Loto'da ikramiye tutarı tam 3.925.073.23 TL oldu! Geçen hafta devredilen rakam ise 1.848.542,49 TL olmuştu. Siz de Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için aşağıdaki bilet sorgulama sistemimize göz atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 10:06
8 Şubat Süper Loto sonuçları burada! MPİ Süper Loto bilet sorgulama...

Dün akşam gerçekleşen 8 Şubat sonuçlarında 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye üst üste ikinci kez devretti. 18, 20, 30, 46, 48 ve 49 numaralarının şanslı numaralara evrildiği çekilişte 5 bilen 46 kişi 12.502.75 TL'nin sahibi oldu. 4 bilen 2.831 kişi ise 218,05 TL'nin sahibi oldu. 3 bilen 61.493 kişi ise 17.35 TL kazandı. Bir sonraki Süper Loto çekilişi, 16 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan numaralar olarak; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54 sayıları göze çarpıyor. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53...

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.

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8 Şubat Süper Loto sonuçları burada! MPİ Süper Loto bilet sorgulama...
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