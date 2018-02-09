aSpor'a skandal ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dün akşam skandal bir karara imza atarak, aSpor'a ceza kesti. Cezanın nedeni ise duyanları hayrete düşürdü. 10 Aralık 2016'da bölücü terör örgütü PKK'ya bağlı TAK'lı hainler Vodafonepark'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçından çıkanlara hedef aldı. Patlayıcı yüklü araçla düzenlenen canlı bomba saldırısında, 39'u emniyet personeli olmak üzere 46 vatan evladı şehit oldu. Bu sırada karşılaşmayı yorumlayan aSpor ekibi de hain saldırıya tepki gösterdi. Erman Toroğlu, yaşanan trajedi karşısında duygularına hâkim olamadı. PKK'ya ağır sözlerle hakarette bulundu. Kullandığı sözler teröristleri hedef almasına rağmen, aSpor'un yayıncılık ilkeleri gereği de izleyicilerden özür diledi. Programın sunucusu Serkan Korkmaz da o ilkelerin altını çizdi. Ancak CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, saldırının üzerinden bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen RTÜK'e başvurdu. aSpor'un cezalandırılmasını istedi. RTÜK de dün terör sevici Yarkadaş'ın şikâyetini sonuçlandırdı. Terör örgütünü eleştirmesi nedeniyle Türkiye'nin en çok izlenen yerli ve milli spor kanalı aSpor'a ceza kesti. Otoritelerin skandal olarak nitelendirdiği karar sonrası canlı yayına bağlanan Toroğlu, "CHP'li vekil PKK'ya hakaretten rahatsız mı oldu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

RTÜK'E BASKI MI?

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerçekleştirildiği bir dönemde RTÜK'ün aSpor'a ceza kesmesi soru işareti oluşturdu. Bugüne kadar en fazla ceza kesilen kurum olan Turkuvaz Medya'ya yönelik karar için Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gibi gazetelerin RTÜK'E baskı yaptığı iddiaları öne çıktı.