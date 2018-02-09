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Baba olacağını böyle duyurdu

Giriş Tarihi: 9.2.2018
Baba olacağını böyle duyurdu
Şarkıcı , bir süredir baba olacağı ve bebek bekledikleri şeklindeki haberlerle ilgili olarak dün açıklama yaptı. İnstagram'dan paylaştığı video ile baba olacağını duyuran Tarkan'ın mutluluğu yüzünden okundu. Tarkan videoda "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Bize de her gün soruluyor. Doğru mu değil mi diye. Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de... Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Doğru. Baba oluyorum. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle" dedi. Tarkan'ın eşi Pınar Dilek'in yaklaşık 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil. MAGAZİN
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Baba olacağını böyle duyurdu
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