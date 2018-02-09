‘Beni soyulmuş soğana çevirdi’

Türkiye'nin ilk klasik otomobil müzesinin sahibi Cengiz Arsay
(53) iki yıl önce Rima Almoussa Arsay
'la evlendi. Tarafların ikinci evlilikleri kısa sürdü ve Rima Almoussa Arsay, işadamına boşanma davası açtı. İşadamı da buna karşılık eşine verdiği 6 milyon 400 bin lira tutarındaki mücevher ve altınların yanı sıra klasik otomobilin iadesi için alacak davası açtı. Dolandırıldığını öne süren işadamının dilekçesinde "İşadamı davalı tarafından aldatılarak adeta soyulmuş soğana döndürülmüştür" dendi. LONDRA'DA EV İSTEDİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; çift iki yıl önce evlenmişti. Evlilik öncesi ilişkileri boyunca işadamı, kadına Londra
'daki evinin giderlerini karşılaması için kredi kartını verdi. 770 bin lira değerindeki antika otomobili Londra'da kullanması için ABD'den Londra'ya gönderdi. Bu otomobili, sonradan gönderdiği 452 bin lira değerindeki 2017 model 911 S marka Porsche otomobili ile Amerikan bandıralı bir tekneyi Rima Almoussa Arsay adına tescil ettirdi. Kadın, evlendikten sonra işadamından Londra'da bir ev almasını istedi. İşadamı eşinin hesabına 3.8 milyon lira yatırdı. Türkiye'de ise İzmir'de oturmak istemediği için İstanbul'da Boğaz manzaralı bir daire talep etti. ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK
Yaşananların ardından çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. İşadamının mümkün olduğu kadar malını üzerine geçiren kadın, sonunda da aile mahkemesine boşanma davası açtı. İşadamı da bu davaya alacak davasıyla yanıt verdi. Dolandırıldığını öne süren işadamının avukatı, asliye mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde "İşadamının bu iki aracı ve tekneyi asla bağışlama amacı yoktur. Davalı tarafından aldatılarak adeta soyulmuş soğana döndürülmüştür. Boşanma davası devam etmektedir. Evlilik öncesi ve sonrası alınan toplam 6.4 milyon lira değerindeki mücevherler ile yüzük, kolye, saat, 1937 model antika araba, teknedeki hisseler ile hesabına aktarılan paraların iadesini istiyoruz" dedi. ANTİKA OTOMOBİLİ VERSİN
Arsay, Mücevherler, yüzük, kolye, saat, 1937 model antika araba ile teknedeki hisseler ve hesaba yatırılan paraların iadesini talep etti.