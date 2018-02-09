Beyoğlu’nda akıllı çöp toplama dönemi başladı

Her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği Beyoğlu'nda, temizlik çalışmalarının daha düzenli yürütülebilmesi için yeni bir döneme geçiliyor. Katı atık toplamada kullandığı araç filosunu yenileyen Beyoğlu Belediyesi, yenilenen temizlik araçlarını akıllı sistemlerle donattı. Taksim Meydanı'nda görücüye çıkan araçların tanıtım lansmanına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından gerçekleştirilen saha uygulamasıyla test edilen araçlar büyük beğeni topladı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN OLUŞAN KORO GÖZ DOLDURDU

Yeni temizlik araçlarının tanıtıldığı lansman, 14 temizlik görevlisinden oluşan koronun verdiği konserle renkli görüntülere sahne oldu. Koronun yanı sıra enstrüman olarak 3 Adet çöp konteyneri, 2 Afet Süpürme faraşı, 2 Adet Kar Küreme Küreği, 1 Adet Bağlama, 1 Adet Davul, 1 Adet Zurna ve 1 Adet Gitarın kullanıldığı konserde Mehter Marşı ve Türkiye'm şarkısı seslendirildi. Temizlik görevlileri sergilediği başarılı performansla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

AKILLI TEMİZLİK KUSURSUZ BEYOĞLU

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan lansmanda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nda temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geçen 14 yıl içresinde kendi zamanında en çok memnuniyetin oluştuğu hizmetimizin başında Çöp ve Temizlik Hizmetlerimiz geliyor. Malum Beyoğlu'nun sokakları dar sokaklar dar olduğu için her yere çöp konteynırı koyamıyoruz. Bununla mücadele etmek için Beyoğlu Belediyesi araç filolarını çoğalttı ve sokakların büyüklüklerine göre tip tip araçlar ürettirdi. Amaç hem sokaklara rahat girsin, hem de sürekli çöpleri toplasın. Dar sokaklarda, çöp konteynırı koyamadığımız yerlerde her gün çöp toplamak zorunda olduğumuz için çöp arabası oraya yaklaştığında mahalleliye, 'Ben yaklaşıyorum. 5 dakika içerisinde çöpü indir ve ben de çöpü alayım' diyebileceği bir sistem kurduk. Böylelikle çöpün sokaklarda kalış süresini kısaltarak hijyene katkıda bulunmuş oluyoruz. Beyoğlu'nda akıllı temizlik kusursuz Beyoğlu derken kastımız buydu." dedi.

AKILLI ARAÇLAR SOKAĞA GİRERKEN VATANDAŞLARA BİLDİRİM GÖNDERİLECEK

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, katı atık toplama işlerinde kullandığı 73 araçlık filosunu, son teknolojiyle donatılmış çevre dostu araçlarla yeniledi. Yenilenen araçlar GPS Sistemi (Global Positioning System) ile Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Smart Beyoğlu aplikasyonuna entegre edildi. Bu sayede çöp arabası sokağa yaklaştığında Smart Beyoğlu uygulaması üzerinden mahalle sakinlerine bildirim gönderilecek. Bildirimi alan vatandaşlar çöplerini indirerek çöp arabasına teslim edecek. Bu sistemle sokaklarda oluşan görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.

Beyoğlu’nda akıllı çöp toplama dönemi başladı

TERTEMİZ BEYOĞLU İÇİN 7-24 MESAİ

"Tertemiz Beyoğlu" için 348 personel 3 vardiya halinde 7-24 çalışıyor. Günlük ortalama 340 Ton çöp, 12 Ton moloz, 10 Ton da eşya toplanıyor. Atıkların toplanmasının yanı sıra belirli noktalara konulan koruganların ve konteynerlerin temizliği de düzenli olarak yapılıyor. Böylelikle çöpün yerde kalma süresi minimuma indirilerek ilçe sakinlerine temiz bir çevre sunulmuş oluyor.