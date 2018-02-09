Bir demet çiçek gönderdi otoparkta 11 kurşun yedi

İstanbul Maltepe'de bir kafeteryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderen M.T., kadının eski eşi ve arkadaşları tarafından dövüldükten sonra 11 yerinden kurşunlandı. Maltepe, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda oto kiralama şirketi işleten M.T., kafetaryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan M.T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan M.T.'nin, kafeteryanın işletmecisi H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.B. ile tartıştığı tespit edildi. İddiaya göre olay günü M.B. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişi kafeteryaya çağırdıkları M.T.'yi otoparkta darp etti. Kaçmaya çalışan M.T., kadının eski kocasının arkadaşı A.M.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

13 KEZ ATEŞ ETTİ

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında M.T.'nin dakikalarca kurşunlandığı, şüphelilerin 13 kez ateş ettiği belirlendi. Şüphelilerin M.T.'yi 11 yerinden vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin M.T.'nin yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Polis olaydan sonra eski koca M.B.'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.