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Bir demet çiçek gönderdi otoparkta 11 kurşun yedi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
Bir demet çiçek gönderdi otoparkta 11 kurşun yedi

İstanbul 'de bir kafeteryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderen M.T., kadının eski eşi ve arkadaşları tarafından dövüldükten sonra 11 yerinden kurşunlandı. Maltepe, Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda oto kiralama şirketi işleten M.T., kafetaryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan M.T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan M.T.'nin, kafeteryanın işletmecisi H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.B. ile tartıştığı tespit edildi. İddiaya göre olay günü M.B. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişi kafeteryaya çağırdıkları M.T.'yi otoparkta darp etti. Kaçmaya çalışan M.T., kadının eski kocasının arkadaşı A.M.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

13 KEZ ATEŞ ETTİ
Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında M.T.'nin dakikalarca kurşunlandığı, şüphelilerin 13 kez ettiği belirlendi. Şüphelilerin M.T.'yi 11 yerinden vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin M.T.'nin yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Polis olaydan sonra eski koca M.B.'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Bir demet çiçek gönderdi otoparkta 11 kurşun yedi
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