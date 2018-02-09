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’a bahar erken geldi

’nın ilçesinde soğukların ardından gelen güneşli hava vatandaşların içini ısıttı. Güzel havayı fırsat bilen Bodrumlular, deniz kenarında havanın tadını çıkardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 18:25
Bodrum’a bahar erken geldi

'da yazdan kalma günler yaşanıyor. İlçede geçen haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı havaların ardından Şubat ayında bahardan kalma günler yaşanıyor. Ülkenin birçok yerinden kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken Bodrumlular ise güneşli havanın tadını çıkarıyor. İlçede hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar çıkarken güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler soluğu sahil kenarlarında aldı. Kumbahçe, paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde gezen vatandaşlar deniz kenarında güzel havanın keyfini çıkardı.

Sahilde gezen vatandaşlar Bodrum'daki sıcak hava nedeniyle sahile geldiklerini belirterek, "Havalar çok güzel yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Tişörtle bile terliyoruz. Çok güzel bir gün yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bodrum’a bahar erken geldi
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