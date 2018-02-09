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Bu görüntüler içinizi eritecek

’ta bir parkta sokak kedisi ile oynarken simidini paylaşan 1.5 yaşındaki Ata Yeşilsu’nun sevimli halleri kameraya yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 13:46
Bu görüntüler içinizi eritecek

'ta hava sıcaklarını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile güneşli havayı fırsat bilen Taner ve Elmas Yeşilsu çifti 1.5 yaşındaki oğulları Ata ile Yeşilırmak kenarındaki parka gitti. Çimlerin üzerinde oynayama başlayan Ata, bir süre sonra yanına gelen kediyle oynamaya başladı.

Kediyle simidini paylaşan çocuğun sevimli halleri kameraya yansıdı

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Kedinin de Ata'yla oynaması sonucu ortaya çıkan güzel anlar cep telefonu ile görüntülendi. Babası tarafından çekilen videoda Ata'nın kediyle simidini paylaşması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada ilgi odağı olmaya başlayan videoyu izleyenler hayvanların çocukların sevgisine kayıtsız kalmadığının bir örneğini izleme imkanı buldu.

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Bu görüntüler içinizi eritecek
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