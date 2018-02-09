CHP'li vekilin iftiralarına Türk Kızılayı'ndan sert tepki

Türk Kızılayının internet sitesinde yer alan açıklamada, Pekşen'in, "Kızılay, 2017 yılında 2 milyon 400 bin ünite kan bağışı toplamıştır." ve "Kızılay topladığı kanı plazma, eritrosit ve trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunmaktadır." cümlelerinin de içinde yer aldığı bazı açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

"YALAN VE İFTİRA"

Bir dönem Kızılay Hukuk Müşaviri olarak da görev yapan Pekşen'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Kızılayın topladığı kanların bir kısmının yurt dışına satıldığı iddiası yalan ve iftiranın en büyüğüdür." ifadesi kullanıldı.

Kızılayın, ülkenin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'lik bölümünü tamamen gönüllülerden aldığı kanla karşıladığı ve bir ünite kan ya da kan bileşeninin dahi yurt içinde bir şirkete ya da yurt dışına satılmadığı vurgulandı.

"Pekşen, iftira nedeniyle kan bağışı yapmaktan imtina edecek olan bir kişinin vereceği kan ile hayatı kurtulacak olan üç kişinin başına geleceklerden de sorumludur"

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PEKŞEN'E "BİLGİ VE BELGELERİNİ DERHAL KAMUOYUYLA PAYLAŞ" ÇAĞRISI

Açıklamada, "Pekşen, ortaya attığı iftira nedeniyle kan bağışı yapmaktan imtina edecek olan bir kişinin vereceği kan ile hayatı kurtulacak olan üç kişinin başına geleceklerden de sorumlu hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulunularak, Pekşen'e, söz konusu iddialarıyla ilgili bilgi ve belgeleri kamuoyuyla derhal paylaşması çağrısında bulunuldu.

Kızılayın, söz konusu iftiraya karşı tüm yasal haklarını kullanacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin kan ilaçları ithal ettiği bir gerçektir ancak bunun önüne geçebilmek için hükümet bir süreç başlatmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu liderliğinde yürütülen çalışmalar çok kısa zamanda hayata geçirilecek ve Türkiye kan ilaçlarının bir kısmını ithal etmez hale gelecektir. Bu sürece ilişkin bilgiyi de Sayın Milletvekili gerek Sağlık Bakanlığından gerekse Sosyal Güvenlik Kurumundan alabilir. Kızılayın bu yönde çalışma başlattığı ve Sağlık Bakanlığının bunu engellediği iddiası da bu çerçevede tam bir iftiradır. Sayın Milletvekili, Kızılay bünyesindeki çalışma sürecinden de bileceği gibi Kızılay hiçbir zaman böyle bir yola tek başına girmemiştir. Kızılayın bu çalışmadaki rolü tüm projelerde plazma hammadde tedarikçiliğiyle sınırlıdır."

"KAN BEKLEYENLERE, YARDIM BEKLEYENLERE ZARAR VERDİ"

"Kızılayın yürüttüğü güvenli kan temini projesi ve bu projedeki çalışma prensiplerinin Pekşen tarafından çarpıtılmasının, Kızılayın siyasi polemiklere alet edilmesinden başka bir anlam taşımadığı" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Kızılayın, tüm toplumun üzerine titrediği en değerli kurumlardan olduğuna ve böyle kalmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Milletvekili Pekşen'in, siyaset yaparken en çok Kızılaydan kan bekleyenlere, yardım bekleyenlere zarar verdiği belirtildi.