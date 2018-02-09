Her şey ‘biraz gülsün’ diye...

Her şey 13 yaşındaki Mehmet Selim Yüce "biraz gülsün" diye... Bingöl
'de yaşayan Mehmet Selim'in 7 kardeşi var. Babası Mahşuk Yüce (62) 2013'te geçirdiği felç nedeniyle konuşmakta zorlanıyor. Sağ kolunu kullanamıyor. Eşi ve çocuklarının yükünü ise anne Fatma Yüce (56) taşıyor. Çift, çocukları Enes'i lösemi, Selma'yı ise akciğer kanseri nedeniyle iki yıl arayla kaybetti. 15 yaşındaki kızları Medine'de ise kalıtsal nörolojik bir rahatsızlık olan ve ağır sakatlığa yol açan "Ataksi Telenjiektazi" hastalığı tespit edildi. Medine'nin kansere yakalanma riski yüksek. Mehmet Selim Medine'nin bir küçüğü. O da lenfoma kanseriyle mücadele ediyor. Kanser tedavisi nedeniyle 28 Mayıs'tan bu yana Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTİYOR
Yaşam savaşı veriyor Mehmet Selim; hayata tutunmak, hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Ağabeyi Kenan Yüce, kardeşi için Twitter'dan dua istedi ve kardeşinin hayallerini paylaştı. Bingöl'de lunapark olmadığı için iyileşip İstanbul'da lunaparka gitmek isteyen Mehmet Selim'in en büyük arzusu, Diyarbakır'da doğum yapan ablası Emine Çelik'i (22) ve yeğenini, bir de çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek. Ağabey "Tek isteğim kardeşimin mutlu olması" diyor. KAMPANYA SES GETİRDİ
Mehmet Selim, tedavi nedeniyle saçlarını kestirmiş. Ağabeyinden de saçlarını kestirmesini istemiş. Kardeşi için saçlarını kazıtan ağabey sayesinde sosyal medyada da bir kampanya başladı. Ağabey gibi saçlarını kazıtan sosyal medya kullanıcıları, Mehmet Selim'in hayallerini gerçekleştirebilmesi için çabalıyor. Levent SÖKMEN /
SABAH