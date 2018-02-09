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’te trafik kazası: 2’si polis 4 yaralı

’te polis aracı ve sivil bir aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2’si polis 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 17:46
Kilis’te trafik kazası: 2’si polis 4 yaralı

Kaza, merkez hastane kavşağında bugün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı resmi polis aracı Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine giden kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle refüje çıkan araçlarda bulunan 2'si polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak acil servis ünitesinde tedavi altına alındı.

4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kilis’te trafik kazası: 2’si polis 4 yaralı
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