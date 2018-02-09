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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile soyağacı sorgulama kaydı nasıl yapılır? - giriş sistemi alt üst soy ağacı sorgulama!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde soyağacı sorgulama sistemi erişim sorunu ile ilgili önemli bir duyuru yayımladı. E-Devlet giriş sistemi ile dün hizmete açılan alt üst soy ağacı bilgisi sayfasına milyonlarca kişi akın etmişti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle binlerce kişi turkiye.gov.tr adresinde saatlerce beklemiş, bu nedenle alt üst soyağacı sistemi erişime kapanmıştı. Yapılan açıklamada, ‘’ Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır. ’’ denildi. İşte herkesin merakla beklediği o resmi açıklama diğer tüm son bilgiler...

Giriş Tarihi: 9.2.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 17:31
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile soyağacı sorgulama kaydı nasıl yapılır? - E Devlet giriş sistemi alt üst soy ağacı sorgulama!

E-Devlet tarafından dün erişime açılan soyağacı sorgulama sayfasına yoğun giriş talebi devam ediyor. Bugün de milyonlarca kişi soy bilgisini sorgulamak için turkiye.gov.tr adresine akın etti. Yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle , sayfaya erişimi kapatmak durumunda kaldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki alt üst soy ağacı bilgisi edinme sayfasına ne zaman giriş yapılacak? İşte son dönemlerin en çok merak edilen konusuyla ilgili tüm gelişmeler

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile soyağacı sorgulama kaydı nasıl yapılır? - E Devlet giriş sistemi alt üst soy ağacı sorgulama!
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