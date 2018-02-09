Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile soyağacı sorgulama kaydı nasıl yapılır? - E Devlet giriş sistemi alt üst soy ağacı sorgulama!

E-Devlet tarafından dün erişime açılan soyağacı sorgulama sayfasına yoğun giriş talebi devam ediyor. Bugün de milyonlarca kişi soy bilgisini sorgulamak için turkiye.gov.tr adresine akın etti. Yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle E Devlet, sayfaya erişimi kapatmak durumunda kaldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki alt üst soy ağacı bilgisi edinme sayfasına ne zaman giriş yapılacak? İşte son dönemlerin en çok merak edilen konusuyla ilgili tüm gelişmeler