‘Sen Anlat Karadeniz’ zirvede

Atv'de yayımlanan "Sen Anlat Karadeniz
" önceki akşam yayımlanan üçüncü bölümüyle en çok izlenen yapım oldu. Osman Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliği üstlendiği dizi Tüm Kişiler'de yüzde 18.44 izlenme oranı ve yüzde 35.77 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes ile Tahir'in aşkını anlatan dizi Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu'nun da yer aldığı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in üstlendiği dizi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bölüm etiketi #senanlatkaradeniz, Twitter Türkiye Trending Topics listesine birinci sıradan girdi. Dizinin ikinci bölümü de sadece YoutTube'da bir haftada 5 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı.