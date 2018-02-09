Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yatak odasındaki gizli geçit şoke etti!

Yatak odasındaki gizli geçit şoke etti!

'de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, yatak odasına yapılmış gizli bir geçit bulundu. Geçitten depoya ulaşan ekipler, 25 bin 250 paket ele geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 11:18
Yatak odasındaki gizli geçit şoke etti!

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuzey Irak'tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı ve A.Y. isimli şahsı takibe aldı. İki ay süren takip sonucunda ları A.Y.'nin Osmanlı Mahallesi'ndeki evine indirdiği belirlendi ve eve operasyon düzenlendi.

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

25 BİN 250 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda A.Y.'nin yatak odasında bazanın altında gizli bir geçit olduğu belirlendi. Başka giriş ve çıkışı olmayan gizli geçitten giren ekipler, ulaştıkları depoda 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatak odasındaki gizli geçit şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN