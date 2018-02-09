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Yolcuların önünde kurşun yağdırdı

Öfkeli minibüs şoförü, özel halk otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde kurşun yağdırdı. Yolcular dehşete kapıldı

Giriş Tarihi: 9.2.2018
Yolcuların önünde kurşun yağdırdı
'da Bostancı E-5 karayolunda minibüs şoförü, tartıştığı özel halk otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde küfür edip ateş etti. Otobüs şoförü yaralanırken minibüs şoförü tutuklandı. Olay, dün sabah saatlerinde E-5 yolu Bostancı mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, Gebze-Harem hattında çalışan minibüs şoförü Mehmet Ö., Serkan Taşyürek'in kullandığı özel halk otobüsünün önüne minibüsünü kırıp küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla peş peşe ateş edip kaçtı. Serkan Taşyürek kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı nedeniyle yolcular dehşete kapılırken, kolundan yaralanan otobüs şoförü Taşyürek, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan minibüs şoförü Mehmet Ö., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şoför, basın mensuplarına da küfür etti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Ö., 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yolcuların önünde kurşun yağdırdı
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