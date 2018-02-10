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7 ülkeden 40 torunu Sultan 2'inci Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret etti

Sultan 2’inci Abdülhamid'in vefatının 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Osmanlı ailesinden 40 kişi İstanbul'a geldi. 7 ülkeden gelen 40 torun, Sultan 2’inci Abdülhamid'in kabrini ziyaret etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 12:08
7 ülkeden 40 torunu Sultan 2'inci Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2'inci Abdülhamid'in vefatının 100'üncü yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Kapsamında Sultan 2'inci Abdülhamid'in yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40'tan fazla torununun katılımıyla 'nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu.

Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet'ten Sultan 2'inci Abdülhamid'in türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500'den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederekSultan 2'inci Abdülhamid'in ruhuna Kuran-ı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.

Dedem ıı. Abdülhamıd heybetli, kibar ve adil bir insandı

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7 ülkeden 40 torunu Sultan 2'inci Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret etti
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