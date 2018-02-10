Akdeniz’de 5 metrelik köpek balığı yakalandı

Mersinli balıkçılar Akdeniz açıklarında yakaladıkları 5 metre ve 300 kilogramlık köpek balığını, balık pazarında sergiledi. Kentteki bir grup balıkçı, "Cezmibey" adlı balıkçı teknesiyle açıldıkları Akdeniz'de "pamuk" cinsi köpek balığı yakaladı.Balıkçılar, 12 mil açıkta yakaladıkları köpek balığını takıldığı ağdan kurtararak, balık pazarına taşıdı. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaparak köpek balığının görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı.

'ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ'

?Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat köpek balığını yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yakaladıklarını söyledi. Köpek balığını sıkıştığı ağlardan kurtarırken balıkçıların büyük mücadele verdiğini belirten Polat, köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi geldiğini, bu nedenle gün içinde balığın kesiminin yapılıp ücretsiz dağıtılacağını sözlerine ekledi.