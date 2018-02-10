At üstünde yakalandı

Adana
'da bir kişiyi zorla alı koyduğu gerekçesiyle 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Avni Turan
, bir süre önce bulunduğu yarı açık cezaevinden firar etti. Avni Turan'ı aramaya başlayan polis, Adana Hipodromu'nda seyislik yaptığını belirledi. Turan'ın burada çalışıp çalışmadığını tespit etmek için bir hafta boyunca at yarışı seyircisi gibi hipodroma giden polisler, seyislik yaptığını belirledi. Turan'ı takibe alan polisler, yakalamak için de en uygun anı bekledi. Önceki gün bakımını üstlendiği atı antrenmana çıkaran Turan, eğitimi tamamladı. Attan indiği sırada da polisler harekete geçti. Polisleri gören Turan, kaçmaya başladı ancak yakalandı. Turan tutuklama kararı çerçevesinde yeniden cezaevine gönderildi.