Elveda ‘Süper babaanne’

Muğla
'da
yaşayan ve geçen ay 100'üncü doğum günü
nü kutlayan Memnuniye Nergiz hayatını kaybetti. 6 çocuk, 14 torun, 18 torun çocuğu ve iki torununun torununu gören "süper babaanne" lakaplı Nergiz, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum gününde müzisyenler eşliğinde, çocukları ve torunlarıyla birlikte oynamış ve zaman zaman da Barış Manço
'nun "Süper Babaanne" şarkısını söylemişti. 110 yaşına kadar yaşamak istediğini söyleyen süper babaannenin cenazesi Sanayi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.