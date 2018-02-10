Hakkari'deki terör saldırısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi.
Van'dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na nakledilen Ağçay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesine taşındı.
Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarına alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın cenazesi bugün öğle vakti Gebze ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.