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İki gündür kayıptılar cesetleri bulundu

'ın Sivrice ilçesinde 2 gündür kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın’ın göl kıyısında cesetleri bulundu.

Giriş Tarihi: 10.2.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 14:51
İki gündür kayıptılar cesetleri bulundu

Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında iki kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan araştırmada, ölen kişilerin iki günden beri kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın olduğu tespit edildi.

Soldaki Fethi Ahmet Apaydın, sağdaki Cihan Yıldırım

İlk incelemede suda boğuldukları anlaşılan Yıldırım ve Apaydın'ın cesetleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydının kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

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İki gündür kayıptılar cesetleri bulundu
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