İntihar kayalıklarında jandarma nöbeti

Kocaeli
'nde
Kandıra ilçesinin görülmeye değer turistik yerlerinden biri olan Pembe Kayalıklar
, son günlerde art arda meydana gelen intihar
vakaları ile anılmaya başladı. Eşsiz manzarası ve doğal yapısı ile bir çok kişinin gidip gördüğü ve fotoğraflarını çektiği Pembe Kayalıklar'da 1 ay içerisinde 3 ayrı intihar vakası meydana geldi. Durum böyle olunca da, jandarma önlem için özel ekip kurdu. Bölgede belirli saatlerde devriyle gezerek nöbet tutacak olan özel ekip, olası intihar girişimlerine anında müdahale edecek. Pempe Kayalıklar'da 13 Ocak günü yaşanan ilk olayda, bunalıma giren Musa Gödek, eşi ile telefonda görüştükten sonra intihar etti. İkinci olay 14 Ocak'ta yaşandı. Hâlâ kayıp olan Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert (41), iddialara göre bunalıma girip aynı yerde intihar etti. Son olarak 7 Şubat'ta Derince'de yaşayan İsmail Kuş, kendini aynı noktadan denizin serin sularına bıraktı. İntihar eden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.