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Son dakika: Kahramanmaraş'ta feci !

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 10:59
Son dakika: Kahramanmaraş'ta feci kaza!

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.

yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı

ANKARA'DAN YOLA ÇIKTILAR

Minibüstekilerin 'dan yola çıktıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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Son dakika: Kahramanmaraş'ta feci kaza!
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