Son dakika: Kahramanmaraş'ta feci kaza!

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı

ANKARA'DAN YOLA ÇIKTILAR

Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.