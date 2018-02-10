Silinen düğün videosu için 7 bin 500 lira tazminat

Gaziantep'te düğün videolarını alamadıkları için stüdyo firmasını dava eden çifte, 7 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verildi. Gaziantep 1. Tüketici Mahkemesi, düğün çekimleri için anlaştığı firmadan videoları alamayan Hatice ile Mehmet Akif Tükenmez çiftinin 20 bin lira manevi ve video çekim bedeli için de 500 lira maddi tazminat taleplerini değerlendirdi. Çiftin bir defa yaşayabileceği ve hayatlarının en önemli günlerinden biri olan düğün gününe ilişkin video kaydının bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten mahkeme, firmanın videoları çifte ulaşıp ulaşmadığını netleştirmeden sildiği için kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin avukatı Mustafa Çetin "Hükmedilen tazminat müvekkillerimin uğradığı manevi zararı gidermekten oldukça uzak. Bir üst mahkemeye gideceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU