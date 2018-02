Son dakika: Akçaabat'ta şarbon şüphesi üzerine çok sayıda kişi hastaneye başvurdu

ÇAKIR'DA ŞARBON VİRÜSÜNDEN ŞÜPHELENİLDİ



73 kişi de 'halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş' gibi şikâyetlerle acil servise başvurdu. Yapılan ilk incelemede, Çakır'da şarbon virüsünden şüphelenildi. Valilikten yapılan açıklamada, hastalık nedeni henüz belirlenemeyen ineğin etinden tüketen bazı kişilerin rahatsızlandığı belirtilerek, "İlgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.



Akçaabat'a bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde oturan M.A., hastalanan ineğini geçen 31 Ocak'ta kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten aldığı iddia edilen Fatma Çakır, geçen çarşamba günü rahatsızlanınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, Fatma Çakır'da şarbon virüsü şüphesi ortaya çıktı. Bunun üzerine muhtarlık, mahallede dağıtılan etten kimlerin aldığı ve yediği yönünde araştırma yapıp, liste çıkardı. Dün akşam saatlerinde de 73 mahalle sakini, 'halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş' gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler mahallede inceleme, tarama ve ilaçlama yaptı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Trabzon Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Araştırma yapıldığı ve endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine, ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."



Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de vatandaşların kontrol amaçlı hastanelere gittiğini ifade ederek, mahallede kesilen et örneklerinin ise ilgili laboratuvara gönderildiğini söyledi.



Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Yüksel Altın ise mahallede bir karantina durumunun olmadığını belirterek, "Şu an ortada net bir şey yok, şarbon şüphesi var. Sonuçlar gelmedi. Birkaç gün önce Fatma Çakır adlı kişi vefat etti. Hastane raporlarında şarbondan öldüğü yönünde yazılmış. İneği biri kesmiş, dağıtmış, bu ineğin etinden bu kişi de yemiş. Belki de kendi ineğinin etinden yemiş, tam belli değil. Bu et yiyenleri bulduk, listeyi verdik. Çok kişi akşam hastaneye başvurdu. İnşallah ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz" dedi.





ŞARBON HASTALIĞI NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

ŞARBON NEDİR?

Şarbon Bacillus anthracis isimli bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Antraks ismiyle bilinen şarbon özellikle sığır, koyun, keçi ve deve gibi otçul memeli hayvanların bir hastalığı olmakla beraber insanlarda, diğer memelilerde ve bazı kuşlarda da görülebilmektedir.

ŞARBON İNSANLARA NASIL BULAŞIR?

Şarbon insanlara 3 şekilde bulaşmakta ve bulaşma şekline göre isimlendirilmektedir.

a) Hasta hayvanlara, bunların dokularına, bu hayvanların kirlenmiş olduğu yerlere ve malzemelere temas sonucunda bakterinin bütünlüğü bozulmuş deriden girmesiyle deri şarbonu;

b) Şarbon mikrobuyla bulaşmış gıdaların özelliklede şarbonlu hayvanların etlerinin yenmesiyle veya ihtimal dahilinde de olsa şarbon sporları bulaşmış suların içilmesiyle bağırsak şarbonu;

c) Şarbon sporlarıyla bulaşık tozların veya hayvan tüylerinde ve kıllarında bulunabilen sporların solunması sonucunda da akciğer şarbonu oluşmaktadır.

Şarbon hastalığında insandan insana bulaşma yoktur.

ŞARBON KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hastalığa herkes yakalanabilir. Ancak hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, deri yün endüstrisinde çalışanlar, veteriner sağlık teknisyenleri ile veteriner hekimlerin hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şarbon hastalığı, etkenin vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 2-7 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler hastalığın klinik şekline göre değişir.

-Deri Şarbonu: Şarbon sporlarının deriden girdiği yerde, ilk önce böcek ısırığına benzer biçimde kabarık, kaşıntılı bir şişlik oluşur. Bu şişlik 1-2 gün içinde içi su dolu kabarcığa dönüşür ve daha sonra da ağrısız genellikle 1-3 santimetre genişliğinde, ortasında karakteristik siyah renkte ölü dokunun yer aldığı bir yara meydana gelir. Bundan ötürü deri şarbonu kara kabarcık olarak da adlandırılır. Çoban çıbanı ismiyle de anılan deri şarbonunda ayrıca, yaranın bulunduğu bölgedeki lenf bezlerinde şişmeler görülebilir. Tedavi edilmeyen deri şarbonu vakalarının % 10-20 si ölümle sonuçlanabilir.

-Bağırsak şarbonu: Bulantı kusma, iştahsızlık, ateş gibi belirtilerle başlar bunu karın ağrısı, kanlı kusma ve kanlı ishal izler. Daha sonra kan zehirlenmesi ve şok gelişerek ölüm meydana gelebilir. Bu tip şarbonda tedaviye başlansa dahi ölüm % 50 civarındadir.

-Akciğer şarbonu: Soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar. Yüksek ateş ve titremeler görülür. Birkaç gün sonra ağır solunum güçlüğü ve şok gelişir. Hastalık genel olarak ölümle sonuçlanır

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Şarbonun tedavisi için etkili antibiyotikler vardır. Tedavinin başarılı olabilmesi için mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlamak gerekir. Bu sebeple şarbonla ilgili yukarıda bahsedilen belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati öneme sahiptir.

KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

-Şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya şarbondan ölen hayvanlar asla kesilmemeli ve yüzülmemelidir.

-Şarbondan ölen hayvanlar mümkünse yakılarak imha edilmeli veya 2 metre derinliğinde çukurlar açılarak üzerine sönmemiş kireç dökülüp gömülmelidir.

-Hasta hayvanların bulundukları yerler ve taşındıkları nakil vasıtaları temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

-Hasta hayvanların temas ettiği yem maddeleri, altlıklar ve gübre gibi bulaşık materyaller yakılarak imha edilmelidir.

-Hastalık şüphesiyle yetkili birimler tarafından konulan müşahade ve karantina süresi sona ermeden hayvanlar kesilmemeli ve etleri tüketilmemelidir.

-Riskli bölgelerde, hayvanlar şarbona karşı aşılattırılmalıdır.