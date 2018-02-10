Soy sorgulamaya günlük kota

Önceki gün saat 14.00'te hizmete giren uygulamadan gece 02.00'ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisinin çıktısını aldı. Gece sakinleşme beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun anını yaşadı ve 2 saatte 110 bin çıktı alındı. Sistem, saat 04.00'ten sonra yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

''GÜNLÜK BELİRLİ BİR KOTA AÇACAĞIZ''

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili "Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız" dedi. Kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, "Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. 'Bugün bu kadar' diyerek ertesi güne aktaracağız" dedi.

"ANNE BABAYLA DAHA FAZLA KONUŞSUNLAR"

Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, "Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak" dedi.

Sinan Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması'nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik." (Habertürk)