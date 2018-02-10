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Teslim olan Konsolosluk görevlisine ev hapsi

İfadeye çağrılan ancak gelmeyen 'nin Başkonsolosluğu görevlisi 'ün, 31 Ocak'ta savcılığa teslim olduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 23:50
Teslim olan ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, ''anayasayı ihlal'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanan Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı 'ün 31 Ocak'ta savcılığa gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

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Savcılığın, ifadesini aldığı Cantürk'ü hükümleri kapsamında ev hapsine karar verilmesi talebiyle hakimliğe sevk ettiği ve nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin de şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi. Şüpheli Cantürk'ün adli kontrol hükümleri kapsamında, hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.

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Şüpheli Cantürk'ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017'de gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Teslim olan ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi
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