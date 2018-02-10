Yasak ilişki dramı

Konya'da, 30 yaşındaki kamyon şoförü Halit Kılıçer, yasak ilişki yaşadıkları iddiasıyla eşi ile kuzenini öldürdü. İddiaya göre Ereğli'de yaşayan Asiye Kılıçer, nakliyecilik yapan eşi Halit Kılıçer'in kamyon şoförü olan kuzeni Adem Kılıçer (31) ile yasak aşk yaşamaya başladı. Halit Kılıçer ise eşinin cep telefonundaki mesajlardan kendisini aldattığını fark etti. Kocasının ilişkisini öğrendiğini anlayan Asiye Kılıçer bir intihar mektubu yazdı. Mektubu da bulan Halit Kılıçer, kuzenini arayıp konuşmak istediğini söyledi. Ardından da bacanağı Osman Oğul'un kullandığı otomobille eşi Asiye'yi de yanına alarak kuzeni Adem Kılıçer'in yanına gelen koca, ruhsatsız tabancayı çıkartarak Adem Kılıçer'in başına iki el ateş etti. Daha sonra araca binen Kılıçer, aracı kullanan Osman Oğul'dan kendisini karakola götürmesini istedi. Bu arada 3 çocuğunun annesi eşiyle tekrar tartışmaya başlayan Kılıçer, araç seyir halindeyken eşinin başına ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Yaşananların ardından panikleyen Osman Oğul, otomobille Samanpazarı belediye otobüs duraklarına girerek şoförlerden yardım istedi. Halit ile eşi Asiye Kılıçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Başına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Adem Kılıçer ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ÜZERİNDEN İKİ MEKTUP ÇIKTI

Halit Kılıçer'in üzerinden eşinin yazdığı itiraf mektubu ile kendisinin yazdığı bir mektup çıktı.