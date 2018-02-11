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yolunda trafik kazası: 11 yaralı

’da, yolunda 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı trafik kazasında biri ağır 11 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 15:48
Abant Tabiat Parkı yolunda trafik kazası: 11 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeni Sefa Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatili için 'da bulunan Abant Tabiat Parkı'na gitmekte olan Eralp Bahçivan'ın kullandığı 34 LV 229 plakalı otomobil, Atila Bahçivan'ın yönetimindeki 34 PU 0998 plakalı otomobil ve Selahattin Işık'ın idaresindeki 34 DA 4350 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken birisi ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Eralp Bahçivan, Nermin Bahçivan, Erim Bahçivan, Ecem Bahçivan, Meryem Bahçivan, Selahattin Işık, Murat Kutlutekin, Hüseyin Köysu, Süleyman Özlük, Ebubekir Özlük, Bapir Özlük olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezinde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Bayal Üniverstesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan 34 LV 2229 plakalı otomobilde emniyet kemerinin olduğu yere aracın uyarı vermemesi için sadece emniyet kemeri tokasının takılı olduğu görüldü.

Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık yarım saat sonra trafik tekrar normale döndü.

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Abant Tabiat Parkı yolunda trafik kazası: 11 yaralı
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