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Anne ile engelli 2 kızı, da yaşamını yitirdi

’da bir gözü görmeyen (80) ile ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan kızları (58) ve (60), evde çıkan da yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 11:00
Anne ile engelli 2 kızı, yangında yaşamını yitirdi

Terme İlçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak'ta ile kızı 'in birlikte yaşadığı evde, bugün saat 04.30 sıralarında çıktı. Bu sırada eve gelen Sevim Semiz'in torunu Selim Yağcı, yükselen alevleri görüp, itfaiyeye haber verdi. Ardından alevlerin arasına dalan Yağcı, anneanesini dışarı çıkardı, ancak bu sırada içeride bulunan her ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan teyzeleri Emine Semiz ile bir süre önce İstanbul'dan gelen 'e ulaşamadı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sevim Semiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KARDEŞLER EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı araştırmada, kız kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sevim Semiz ile kızlarının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Terme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anne ile engelli 2 kızı, yangında yaşamını yitirdi
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