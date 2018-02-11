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Çatıdaki çığlık polisi alarma geçirdi

'da iki sevgilinin evlerinin çatısındaki derme çatma odada kavga etmesi ve kızın çığlık atması, polis ekiplerini alarma geçirdi. Erkek arkadaşıyla kavga ettiği belirlenen kız ailesine teslim edildi, sevgilisi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 16:13
Çatıdaki çığlık polisi alarma geçirdi

Olay, 'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki S. isimli genç kız, sevgilisi M.'nin (19) evine gidip çatı katında oturmaya başladı. Çift biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine S. ağlayıp, sevgilisine bağırmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar da 'kadına şiddet olayı var' deyip polis ekiplerine durumu bildirdi.

"SADECE SEVGİLİYİZ, TARTIŞTIK"

Olay yerine gelen polis ekipleri ise evin çatısına çıkıp çift ile görüştü. Bu sırada çatı katındaki derme çatma odaya giren ve yerde bulunan yatak ile kullanılmaz haldeki koltuğu gören polis, ağlayan genç kıza, 'Seni burada zorla mı tutuyorlar' diye sordu. Genç kız ise, "Öyle bir şey yok. Sadece sevgiliyiz. Tartıştık" cevabını verdi.

Bu sırada M.'nin ablası çatıya çıkıp kardeşine hakaret edip, "O kız buraya gelmesin diyorum hep, yine de getiriyorsun" diye tepki gösterdi.

Polis, daha sonra genç kızı ailesine teslim etmek, M.'yi de ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Çatıdaki çığlık polisi alarma geçirdi
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