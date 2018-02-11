Cezayirli Rizlen burnundan ilk nefesini Türkiye’de aldı

Cezayirli Rasvasila ve Dali Yousef Zekeriya
'nın kızları Rizlen, 'Koanal Atrezi
' tanısı ile dünyaya gözlerini açtı. Yani doğuştan burun delikleri kapalıydı. Rizlen'in süt emerken bile sesi değişik çıkıyordu, hiç nefes alamıyordu. Cezayir'deki ameliyat 3 saat sürdü ancak Rizlen sağlığına kavuşamadı. Doktorların Rizlen'in sağlığına kavuşması için ikinci bir ameliyat olması gerektiğini söylediklerini ancak bu teknolojinin Cezayir'de olmadığını anlatan baba Dali Yousef Zekeriya, "Daha önce çocuklarında benzer bir sorun olan ve Türkiye
'ye gelen bir aileyle görüştük ve biz de gelmeye karar verdik. İkinci ameliyat başarılı geçti ve Rizlen sağlığına kavuştu" dedi. ANNEYE SÖYLEMEDİLER
Rizlen'in 19 yaşındaki annesi Rasvasila Zekeriya
, çocuğunun rahatsızlığını bilmediğini, kendisine doğum sonrası üzülmemesi için haber vermediklerini belirterek, "Bebeğimizin nefes alamadığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Sezaryenden sonra kendime geldiğimde bebeğimi yanıma getirmelerini bekliyordum, ancak kızım burun ameliyatındaymış meğer. Bana söylemediler. Sonra durumu öğrendiğimde çok ağladım. Doğduğu gün böyle bir sorunla karşılaşmak bizim için gerçekten çok zordu" dedi. BİZE MORAL VERDİLER
Başka bir ülkeye gitmekten ve ikinci bir ameliyattan çok korktuklarını anlatan Rasvasila Zekeriya, "Burada tedavi olan aileyle görüşünce rahatladık, kendinden emin konuşuyorlardı. Kızımın ameliyatını gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası da iyi hissetmemiz için yardımcı oldu, bize moral verdi. Ameliyattan sonra her şeyin yolunda olduğunu, çocuğun kulak gibi başka bir yerinde bir sorun olmadığını belirtti. Kızım artık rahat nefes alıyor, diğer bebekler gibi normal hayatına devam edecek" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Kazkayası, operasyon sürecini "Ülkesinde yapılan ameliyat sonrası yerleştirilen silikon tüpleri almak ve burun gerisinde açıklığı kontrol etmek amacıyla hastamızı ameliyata aldık. Hasta uyutulduğunda açılan deliklerin yeterli genişlikte olmadığı gözlendi ve bu deliklerin bir süre sonra daha da küçüleceği hesaba katılarak endoskopik görüş altında 2.5 kat daha fazla genişletildi. Koanal atrezi dediğimiz doğuştan olan bu sorun, ortalama 5 bin-7 bin doğumda bir rastlanılan ve özellikle kız çocuklarında görülen nadir bir problem. Kemik, membran ya da her ikisinin birlikte olduğu şekilleri vardır. Sıklıkla tek taraflıdır. İki taraflı olduğunda acil olarak müdahale edilmelidir. Tek taraflı olgularda okula başlamadan tedavi edilmesi uygun olur. Burun, damak girişimi ile tedavi yapılabilir. Son yıllarda genellikle burun içinden endoskopik olarak müdahale edilmekte ve büyük oranda başarılı olunmaktadır." sözleriyle anlattı.