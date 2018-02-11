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Dört şehir beş ölüm

, ve ’de meydana gelen olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti. Elazığ’da kenarında 2 ceset bulundu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Dört şehir beş ölüm
ADANA: Yüreğir'de rahatsızlanan 84 yaşındaki Hayriye Kalo, yeğeni Yunus Emre Sarban'ın evinde kalıyordu. Üvey oğlu Ahmet Kalo (28) kadını kendi evine götürmek istedi. Çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan Kalo öldü. Sarban tutuklandı. BURSA: Yıldırım ilçesinde ise Gürbüz Alnıak (49) ile aynı apartmanda yaşayan oğlu (25) arasında tartışma çıktı. Baba, evdeki tabancasıyla oğlunun başına üç el ateş etti. Ağır yaralanan evli, bir çocuk babası Gökhan Alnıak kaldırıldığı hastanede öldü. İZMİR: Karşıyaka'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Keltek'ten haber alamayan yakınları kadının evine gitti. Polis, evde Keltek'i hareketsiz yatarken buldu. Boynunda kesici alet yarası olan Keltek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının oğlu olayın cinayet değil, kaza olduğunu; annesinin banyodan çıktıktan sonra fenalaşıp cam eşyanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü. ELAZIĞ: Sivrice ilçesi kenarında 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin Fethi A. (49) ve Cihan Y.'ye (38) ait olduğu belirlendi.
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Dört şehir beş ölüm
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